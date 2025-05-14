РФ и Шри-Ланка впервые в истории проведут совместные военные учения

«Эти учения — важный шаг в развитии военного сотрудничества между нашими странами. Совместная подготовка позволит не только обменяться опытом, но и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам», — приводятся слова помощника командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковника Ивана Тараева.