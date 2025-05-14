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РФ и Шри-Ланка впервые в истории проведут совместные военные учения

Учения будут направлены на борьбу с международным терроризмом.

Военные России и Шри-Ланки впервые в истории проведут совместные учения, направленные на борьбу с международным терроризмом и укрепление партнерства между вооруженными силами двух стран, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Эти учения — важный шаг в развитии военного сотрудничества между нашими странами. Совместная подготовка позволит не только обменяться опытом, но и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам», — приводятся слова помощника командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковника Ивана Тараева.

Уточняется, что решение принято на планирующей конференции в Шри-Ланке, во время которой военнослужащие обменялись тактическим опытом, оперативными наработками и практикой в сфере борьбы с терроризмом.

По данным пресс-службы, во время учений военные отработают методы взаимодействия подразделений при борьбе с условными террористами в джунглях и городе.

Ранее стало известно, что корабли ТОФ завершили деловой заход в Камбоджу и вышли в море.