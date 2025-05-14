Бойцам СВО вручили ключи от новых автомобилей

Трое военнослужащих из Красноярского края, чьи храбрость и самоотверженность были отмечены высокими боевыми наградами, получили возможность вновь обрести свободу передвижения.
Красноярцы Владимир Мотин и Сергей Леньков, а также Александр Шаталов из Канского района стали обладателями новых кроссоверов, оборудованных ручным управлением. Губернатор Михаил Котюков лично вручил ключи от новых автомобилей ветеранам специальной военной операции.
Подарок для героев.
Во время выполнения боевых задач сибиряки получили серьёзные ранения обеих ног. Однако, несмотря на это, от привычного образа жизни не отказались, а даже наоборот, стали ещё активнее. Мужчины признаются, что такой подарок будет хорошим подспорьем. Ведь теперь они не только вернутся к активной жизни, но и смогут самостоятельно решать бытовые вопросы и не зависеть от посторонней помощи.
Для красноярца Сергея Ленькова получение специализированного автомобиля — событие долгожданное. В 2022 году он был мобилизован, в боях под Бахмутом получил ранение. Но, несмотря ни на что, вернулся в строй. После реабилитации продолжил службу по месту жительства. Сейчас ведёт активный образ жизни: работает, много занимается спортом, ездит с друзьями на рыбалку.
«Мне без машины сложно: веду активный образ жизни. Вхожу в состав команды Красноярского края по волейболу и часто езжу на тренировки. Теперь буду всё успевать — и на работу, и с семьёй отдохнуть, и в спортзал. Пока ещё не успел изучить все возможности автомобиля, но ребята из других регионов, которые уже получили такие машины, рассказали, что они удобные и очень просты в управлении», — отметил Сергей Леньков.
Александр Шаталов из Канска тоже рад новому транспортному средству. Мужчина — заядлый рыбак. Первое, на что обратил внимание боец, — высокая проходимость автомобиля.
«Машина высокая, для рыбалки в самый раз! Буду семью на отдых вывозить, да и по работе ездить. Водительский стаж большой, думаю, скоро разберусь, что к чему», — говорит Александр.
Сибирский характер.
Прежде чем сесть за руль нового автомобиля, бойцы прошли обучение и имеют права на вождение автомобиля с ручным управлением. Главное отличие таких машин от обычных в том, что ими можно управлять с помощью рук без использования педалей. Все авто оборудованы специальными рычагами и механизмами, которые заменяют функции педалей газа и тормоза.
Сразу после вручения ключей сибиряки вместе с родными оценили удобство автомобилей. Со знанием дела они проверили все системы, наличие запасного колеса, работу дворников.
С приятным приобретением и Днём Победы бойцов поздравил глава региона.
«Ребята достойно продолжают дело дедов и прадедов. Красноярцы были в строю с июня 1941 года и до последних залпов Второй мировой войны. Они показали свой сибирский характер — никогда не отступать, не сдаваться, идти вперёд до победы. Наша историческая память — основа нашего суверенитета, нашей свободы и права самим определять свою судьбу. Спасибо за воинскую службу, за подвиг, за верность Отечеству и за пример подрастающему поколению», — обратился к военнослужащим губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Кстати, это уже не первая подобная акция в регионе. Ранее, в феврале, ключи от адаптированного автомобиля получил ещё один красноярец — Игорь Мутовин.
Инициатива по обеспечению участников СВО, получивших ранения, бесплатными транспортными средствами была одобрена президентом России Владимиром Путиным в 2024 году по предложению председателя Фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой.