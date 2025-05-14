Бойцам СВО вручили ключи от новых автомобилей

«Мне без машины сложно: веду активный образ жизни. Вхожу в состав команды Красноярского края по волейболу и часто езжу на тренировки. Теперь буду всё успевать — и на работу, и с семьёй отдохнуть, и в спортзал. Пока ещё не успел изучить все возможности автомобиля, но ребята из других регионов, которые уже получили такие машины, рассказали, что они удобные и очень просты в управлении», — отметил Сергей Леньков.