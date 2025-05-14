Москалькова призвала увеличить выплаты для ветеранов боевых действий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий мала и несоразмерна вкладу военных в обеспечение безопасности страны, ее нужно увеличить с учетом дифференцированного подхода, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В среду в Екатеринбурге под председательством Москальковой проходит Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите прав участников и ветеранов боевых действий.
«Сегодня ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий составляет 4,5 тысячи рублей. Нет необходимости доказывать, что она чрезвычайно мала и несоразмерна тому огромному вкладу, которую внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства. Предлагаю обратиться от нашего сообщества в государственные органы о рассмотрении вопроса об увеличении вопроса ЕДВ с учетом дифференцированного подхода», — сказала она на заседании координационного совета.
Федеральный омбудсмен предлагает при назначении выплаты учитывать, где, когда и в течение какого времени ветеран боевых действий защищал страну.
Кроме того, Москалькова считает, что дети участников СВО из числа частных военных компаний находятся в неравном положении с детьми других участников спецоперации.
«Для них не установлено одновременное получение двух пенсий. Мы тоже считаем это требующим внимания и донастройки», — добавила уполномоченный.