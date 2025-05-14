Главное из брифинга Минобороны 14 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Потери ВСУ в живой силе превысили 185 человек. Также ВС РФ уничтожили танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, радиолокационную станцию разведки и склад материальных средств.