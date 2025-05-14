ВС России взяли под контроль село в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике.
«Север» противостоит противнику в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады и два штурмовых полка противника в районах семи населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 185 человек. Также ВС РФ уничтожили танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, радиолокационную станцию разведки и склад материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по шести украинским бригадам и отряду спецназначения «Стугна» в районах населенных пунктов Глущенково, Дружелюбовка, Купянск-Узловой, Соболевка, Сеньково Харьковской области, Кировск и Карповка ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и два склада боеприпасов.
Бойцы «Юга» заняли выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по семи бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 220 боевиков, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Центр» провинулась в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
«Потери противника составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
Подразделения «Востока» продавили оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Темировка, Новогригоровка Запорожской области, Богатырь и Вольное Поле ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 175 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ.
«Днепр» нанес удар ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Орехов, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Токаревка Херсонской области.
Уничтожены порядка 70 боевиков, пять автомобилей, 155-мм САУ «Braveheart», станция РЭБ и два склада с боеприпасами.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS
- 162 БПЛА самолетного типа.