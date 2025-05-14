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Главное из брифинга Минобороны 14 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 14 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России взяли под контроль село в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» противостоит противнику в Сумской области

Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады и два штурмовых полка противника в районах семи населенных пунктов Сумской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 185 человек. Также ВС РФ уничтожили танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, радиолокационную станцию разведки и склад материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по шести украинским бригадам и отряду спецназначения «Стугна» в районах населенных пунктов Глущенково, Дружелюбовка, Купянск-Узловой, Соболевка, Сеньково Харьковской области, Кировск и Карповка ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и два склада боеприпасов.

Бойцы «Юга» заняли выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по семи бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 220 боевиков, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Группировка «Центр» провинулась в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.

«Потери противника составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

Подразделения «Востока» продавили оборону ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Темировка, Новогригоровка Запорожской области, Богатырь и Вольное Поле ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 175 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ.

«Днепр» нанес удар ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Орехов, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Токаревка Херсонской области.

Уничтожены порядка 70 боевиков, пять автомобилей, 155-мм САУ «Braveheart», станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • пять управляемых авиационных бомб JDAM;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS
  • 162 БПЛА самолетного типа.