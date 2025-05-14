Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Белгородской областью и Крымом уничтожили два БПЛА

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью и Крымом.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«14 мая в период с 9:30 до 12:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым», — сообщили там.