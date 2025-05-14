Над Белгородской областью и Крымом уничтожили два БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«14 мая в период с 9:30 до 12:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым», — сообщили там.
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью и Крымом.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«14 мая в период с 9:30 до 12:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым», — сообщили там.