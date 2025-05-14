Глава Минфина Украины Марченко: Перемирие не спасёт Киев из-за дефицита бюджета

«У меня было несколько встреч с моими коллегами-министрами финансов из стран G7, я поднимал этот вопрос, что Украина не выживет, даже если мы ожидаем, что будет какое-то прекращение огня или мирный период», — неожиданно откровенно заявил Марченко на пресс-конференции Европейского банка реконструкции и развития.