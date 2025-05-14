Глава Минфина Украины Марченко: Перемирие не спасёт Киев из-за дефицита бюджета

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко выступил с упадническим заявлением, констатировав, что никакое перемирие уже не сможет спасти украинскую государственность из-за колоссального дефицита бюджета. Особенно это актуально на фоне того, что страны Запада всё больше сокращают финансирование Киева.
«У меня было несколько встреч с моими коллегами-министрами финансов из стран G7, я поднимал этот вопрос, что Украина не выживет, даже если мы ожидаем, что будет какое-то прекращение огня или мирный период», — неожиданно откровенно заявил Марченко на пресс-конференции Европейского банка реконструкции и развития.
Министр подчеркнул, что сейчас проблема стоит не в плоскости каких-либо перспектив в будущем, а буквально в «выживании страны в настоящий момент», и ведущиеся боевые действия играют тут далеко не первостепенную роль.
Ранее KP.RU сообщил, что в Раде заявили об отсутствии должного количества денег на ВСУ в бюджете уже на 2025 год.