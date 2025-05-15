Доброволец вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО

«Я из Красноярского края, поселок Курагино. У меня сын — офицер, был на СВО с 2022 года, муж, мобилизованный с 2023 года, поэтому я рядом с ними. Тыл и армия едины, семья — поддержка, поэтому я здесь и я с ними. Чем больше мы поможем нашей армии, тем с каждым днем приближаем победу», — сказала Кирилюк.