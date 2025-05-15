Доброволец вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Доброволец 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии Ирина Кирилюк рассказала РИА Новости, что приехала из Красноярского края к мужу и сыну, участвующим в специальной военной операции, чтобы помогать фронту в тылу.
«Я из Красноярского края, поселок Курагино. У меня сын — офицер, был на СВО с 2022 года, муж, мобилизованный с 2023 года, поэтому я рядом с ними. Тыл и армия едины, семья — поддержка, поэтому я здесь и я с ними. Чем больше мы поможем нашей армии, тем с каждым днем приближаем победу», — сказала Кирилюк.
В тылу она занимается реставрацией бронежилетов для российских военных.
«Я занимаюсь реставрацией броников. Помощь фронту теперь — самое главное для меня. Чем больше мы восстановим, тем больше будет спасенных жизней парней. Бронежилеты доставляются, разбираются, парни стирают, разбирают их. Я собираю, шью, где-то делаю заплатки из запчастей, и опять отправляем на ЛБС (линия боевого соприкосновения — ред.)», — добавила она.