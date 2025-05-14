Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнейшие действия Киева будут зависеть от того, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле.
«Я буду определять дальнейшие шаги Украины, исходя из того, кто приедет от России», — сказал Зеленский в своём вечернем обращении.
По его словам, возможное участие президента США Дональда Трампа в переговорах в Стамбуле может стать решающим фактором. Глава киевского режима подчеркнул, что неделя действительно может многое изменить, но пока всё ещё решается.
Напомним, что идея переговоров изначально была озвучена президентом России, однако никакой речи о том, что Путин лично приедет в Стамбул, не было. На этом настаивает лишь Зеленский.
Недавно в США заявили, что у Зеленского есть только один выбор, который определит будущее страны.