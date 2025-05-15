Проживающих на Дону участников СВО освободят от уплаты госпошлины

Еще недавно пошлина по такой категории дел составляла всего 300 ₽ С сентября 204 год ее размер увеличился в 10 раз до 3 тыс. руб. Данное условие станет дополнением к уже существующим мерам снижения финансовой нагрузки, особенно при условии, если их родные и близкие погибли в зоне СВО, поясняют в сообщении.