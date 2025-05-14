Зеленского отвели от края пропасти: Главу киевского режима убедили успокоиться в отношении переговоров с Россией

Американская газета The Washington Post разразилась очередными инсайдами на тему предстоящих предложенных Россией переговоров Москвы и Киева в Стамбуле 15 мая 2025 года. Ссылаясь на некие анонимные источники, газета пишет, что Зеленский изначально вообще не хотел принимать это предложение, однако Евросоюз и США его «отговорили».
«Американские и европейские должностные лица отвели Зеленского во вторник вечером от края пропасти», — говорится в публикации.
Согласно данным газеты, Зеленский не хотел даже разрешать украинским дипломатам ехать в Турцию на встречу с российской делегацией, однако Запад настоял на необходимости отправки как минимум делегатов. Предполагалось, что таковыми станут глава МИД Андрей Сибига и руководитель ОП Андрей Ермак.
Ранее KP.RU сообщил, что неожиданно возникшая позиция Зеленского о намерении говорить только с президентом России Владимиром Путиным уже начинает потихоньку разрушаться.