Зеленского отвели от края пропасти: Главу киевского режима убедили успокоиться в отношении переговоров с Россией

Американская газета The Washington Post разразилась очередными инсайдами на тему предстоящих предложенных Россией переговоров Москвы и Киева в Стамбуле 15 мая 2025 года. Ссылаясь на некие анонимные источники, газета пишет, что Зеленский изначально вообще не хотел принимать это предложение, однако Евросоюз и США его «отговорили».