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Погиб в боях в Курской области: в Крыму простились с героем СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с погибшим в боях в Курской области гвардии сержантом 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Евгением Голиковым. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.

Евгений Голиков жил селе Дрофино. После окончания школы получил специальность в Белогорском училище, потом пошел в армию на срочную службу, а по ее завершении подписал контракт на три года. После демобилизации устроился на работу.

В октябре 2022 года Евгения призвали в ряды Вооруженных сил РФ по частичной мобилизации. После боевой подготовки, в звании гвардии сержанта, направлен в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, в зону проведения специальной военной операции.

Принимал участие в боях на Запорожском и Херсонском направлениях, в сражениях действовал смело и решительно, проявлял стойкость и бесстрашие.

Евгений Голиков погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении.