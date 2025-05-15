Погиб в боях в Курской области: в Крыму простились с героем СВО

Евгений Голиков жил селе Дрофино. После окончания школы получил специальность в Белогорском училище, потом пошел в армию на срочную службу, а по ее завершении подписал контракт на три года. После демобилизации устроился на работу.
В октябре 2022 года Евгения призвали в ряды Вооруженных сил РФ по частичной мобилизации. После боевой подготовки, в звании гвардии сержанта, направлен в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, в зону проведения специальной военной операции.
Принимал участие в боях на Запорожском и Херсонском направлениях, в сражениях действовал смело и решительно, проявлял стойкость и бесстрашие.
Евгений Голиков погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении.