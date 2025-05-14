Путин утвердил делегацию России на переговорах с Украиной: Кто в нее вошел

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит РФ на переговорах по урегулированию украинского кризиса в Стамбуле. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Сообщается, что делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Также в состав российской делегации вошли Галузин, Фомин и Костюков и ряд других официальных лиц.
Напомним, переговоры в столице Турции Стамбуле по урегулированию украинского кризиса начнутся в среду 15 мая. Эта дата была предложена российским лидером Владимиром Путиным.
Речь на переговорах, которые планируются 15 мая в Стамбуле, пойдет об украинском урегулировании.
Кто еще войдет в состав российской делегации, читайте здесь на KP.RU.
Накануне политолог Марков назвал три условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле.
Напомним, США делегируют в Турцию в качестве «наблюдателей» госсекретаря Рубио, и спецпредставителей президента Уиткоффа и Келлога, не предполагая их прямого участия в переговорах.