«Удар по шапито Зеленского»: Военкор Коц оценил состав российской делегации в Стамбуле

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия готова к возобновлению прямых переговоров с Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая. Ушаков уточнил, что имеет в виду именно возобновление переговоров, которые были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров.