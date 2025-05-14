Военкор Александр Коц оценил состав делегации, которая будет представлять Россию на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, назвав его мощным. Об этом Коц написал в Telegram-канале.
В частности, он отметил уникальный опыт первого замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александра Зорина.
«Зорин — мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, “зелеными экспрессами”, распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», — написал Коц, добавив, что такую делегацию не отправляют на переговоры лишь для того, чтобы «отбыть номер».
Александр Коц жёстко высказался по поводу Владимира Зеленского, целью которого в Стамбуле является срыв диалога по урегулированию, и метко назвал утверждение Путиным состава российской делегации «ударом по шапито Зеленского».
«Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене, изображая игру на рояле причинным местом», — резюмировал военкор.
Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах в Стамбуле 15 мая. Делегацию возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.
При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия готова к возобновлению прямых переговоров с Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая. Ушаков уточнил, что имеет в виду именно возобновление переговоров, которые были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров.