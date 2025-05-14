Reuters: Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины

Президент США Дональд Трамп не намерен лично участвовать в переговорах России и Украины по вопросу украинского урегулирования, которые пройдут в Стамбуле в четверг 15 мая, и не поедет в Турцию. Об этом информирует агентство Reuters.
Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах в Стамбуле 15 мая. Делегацию возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.
Напомним, США делегируют в Турцию в качестве «наблюдателей» госсекретаря Рубио, и спецпредставителей президента Уиткоффа и Келлога, не предполагая их прямого участия в переговорах.