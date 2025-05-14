Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины

Президент США не намерен участвовать в переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп не намерен лично участвовать в переговорах России и Украины по вопросу украинского урегулирования, которые пройдут в Стамбуле в четверг 15 мая, и не поедет в Турцию. Об этом информирует агентство Reuters.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах в Стамбуле 15 мая. Делегацию возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.

Напомним, США делегируют в Турцию в качестве «наблюдателей» госсекретаря Рубио, и спецпредставителей президента Уиткоффа и Келлога, не предполагая их прямого участия в переговорах.