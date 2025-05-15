14-летняя девочка ранена при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Макеевке

Девочка-подросток получила ранения при атаке дрона-камикадзе на населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике в среду 14 мая. Об этом информирует управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
Сообщается, что пострадавшей девочке 14 лет.
«Населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Декабристов ранена девочка-подросток 2011 года рождения», — сказано в релизе.
Также сообщалось, что беспилотник ВСУ повредил инфраструктуру теплоснабжающей организации в Горловке.
Накануне в российском Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили девять беспилотников над Черным морем.
Тем временем силы ПВО Венгрии сбили на границе украинский беспилотник.
Ранее беспилотники ВСУ совершили не менее 10 ударов по Токмаку в Запорожской области. О последствиях атаки читайте здесь на KP.RU.