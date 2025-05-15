Москалькова рассказала о судьбе более шести тысяч пропавших в ходе СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом установили судьбу более 6 тысяч без вести пропавших в ходе СВО, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
В среду в Екатеринбурге под председательством Москальковой проходит Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите прав участников и ветеранов боевых действий.
«Мы в помощь министерству обороны разработали свой алгоритм действия во взаимодействии с уполномоченный по правам человека Верховной Рады и Международным Комитетом Красного Креста… Благодаря взаимодействию с компетентными органами и теми структурами, что я назвала, более 6 тысяч человек были найдены из числа без вести пропавших», — сказала она в ходе заседания координационного совета.
Кроме того, Москалькова отметила, что МККК и сотрудники украинского омбудсмена уже посетили более двух тысяч российских военнопленных на Украине, им была оказана необходимая медицинская помощь.
«Более двух тысяч посылок и писем из дома от родных, от жен, матерей с детскими рисунками были переданы нашим военнопленным. Это очень большая поддержка и для семей и для наших ребят. Зеркально поступаем и мы», — добавила федеральный омбудсмен.