ВСУ пытались расстрелять пленного бойца РФ при бегстве из Котляровки в ДНР

Солдаты Вооружённых сил Украины при бегстве из Котляровки в Донецкой народной республике попытались расстрелять взятого в плен бойца РФ, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал агентству командир штурмового отделения 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Мурачев, освобождённый из плена.
«Когда наши ребята освобождали уже позицию ВСУ, стрелковый бой начался. Они, видимо, хотели меня при отступлении напоследок пристрелить. Повезло, что в ногу попали», — сказал он.
Мурачева освободили из плена ВСУ российские военные.
Ранее минобороны РФ заявило об освобождении Котляровки в ДНР. Населённый пункт освободили бойцы группировки войск «Центр».
Также стало известно, что российские военные нарушили планы Вооружённых сил Украины и вышли на штурм Котляровки с лестницами.