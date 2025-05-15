Богомаз: в Брянской области из-за атаки БПЛА пострадали трое мирных жителей

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины травмы получили три человека, проинформировал Александр Богомаз.
Губернатор Брянской области уточнил, что ВСУ атаковали населённый пункт Каменский Хутор, расположенный в Климовском районе. Были использованы дроны-камикадзе.
Ранения получили женщина и двое мужчин, пострадавшие госпитализированы.
«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал Богомаз в Telegram.
Ранее сообщалось, что в селе Новая Погощь Суземского района Брянской области от удара дрона Вооружённых сил Украины по мирным жителям пострадали четыре человека. Богомаз заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по автолавке.