Богомаз: в Брянской области из-за атаки БПЛА пострадали трое мирных жителей

«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал Богомаз в Telegram.