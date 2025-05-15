Аппарат Москальковой выяснил судьбу более шести тысяч пропавших в ходе СВО

Озвучила омбудсмен и данные по количеству посещенных российских бойцов из числа попавших в плен к ВСУ. Москалькова сообщила, что МККК и сотрудники украинского омбудсмена уже посетили более двух тысяч российских пленных. Им была оказана необходимая медицинская помощь, а также бойцам передали посылки и письма из дома от родных.