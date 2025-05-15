Аппарат Москальковой выяснил судьбу более шести тысяч пропавших в ходе СВО

Сотрудникам аппарата уполномоченного по правам человека в России совместно с работниками Международного Комитета Красного Креста (МККК)и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом удалось установили судьбу более чем шести тысяч российских бойцов в зоне СВО, которые ранее считались без вести пропавшими. Об этом во время заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Мы в помощь минобороны разработали свой алгоритм действия во взаимодействии с уполномоченный по правам человека Верховной Рады и МККК… Благодаря взаимодействию с компетентными органами и теми структурами, что я назвала, более шести тысяч человек были найдены из числа без вести пропавших», — отметила Москалькова на заседании.
Озвучила омбудсмен и данные по количеству посещенных российских бойцов из числа попавших в плен к ВСУ. Москалькова сообщила, что МККК и сотрудники украинского омбудсмена уже посетили более двух тысяч российских пленных. Им была оказана необходимая медицинская помощь, а также бойцам передали посылки и письма из дома от родных.
«Это очень большая поддержка и для семей, для наших ребят. Зеркально поступаем и мы», — добавила Татьяна Москалькова.
Ранее KP.RU писал, что Татьяна Москалькова призвала повысить выплаты ветеранам боевых действий. Она заявила, что нынешняя выплата в размере 4500 рублей в месяц невероятно мала.