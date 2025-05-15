Марочко: в «посадках смерти» с трупами ВСУ появились животные-людоеды

«Посадки смерти» с трупами ВСУ, как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко, стали причиной появления животных-людоедов.
«Посадки с огромным количеством тел украинских боевиков — это очень распространенная картина на линии боевого соприкосновения… Конечно, зрелище не для слабонервных, более того, ужасающий трупный запах просто въедается в одежду, отстирать от него практически невозможно», — рассказал он.
Тела погибших боевиков ВСУ, по словам военного эксперта, часто поедают дикие животные и бывшие домашние собаки.
«Дикие животные и бывшие домашние животные просто терзали тела этих украинских боевиков. И это еще одна большая проблема, с которой мы столкнулись даже на территории Луганской Народной Республики. Такие животные, попробовавшие человечину, начинают нападать на людей, они расценивают человека как добычу», — объяснил подполковник.
Как объяснил Марочко, украинские власти не забирают тела погибших военных ВСУ по ряду причин, в том числе, чтобы не выплачивать родственникам компенсацию и скрывать реальные данные о числе погибших.
Ранее военный журналист Кости Хейсканен, побывавший в окрестностях Суджи Курской области, рассказал о появившихся там свиньях-людоедах, поедающих убитых солдат ВСУ.