Боуз раскритиковал Келлога за слова о миротворцах на Украине

Журналист из Ирландии Чей Боуз подверг критике слова спецпосланника президента Соединённых Штатов Кита Келлога о создании буферной зоны на украинской территории с военнослужащими из Европы.
Келлог заявил о планах коалиции «желающих разместить» военных для «контроля над соблюдением режима прекращения огня».
«Этому не бывать», — заявил Боуз, его слова обнародованы в соцсети X*.
Келлог рассказал, что Вашингтон в рамках урегулирования на Украине обсуждает размещение сил Британии, Франции, ФРГ и Польши к «западу от Днепра».
Кроме того, Келлог заявил, что путь к мирному урегулированию должен начаться с прекращения огня сроком на 30 дней. Лишь после этого, по его словам, следует переходить к всеобъемлющим мирным переговорам между Российской Федерацией и Украиной.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.