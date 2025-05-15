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Боуз раскритиковал Келлога за слова о миротворцах на Украине

По словам Келлога, Вашингтон обсуждает размещение европейских военных к «западу от Днепра».

Журналист из Ирландии Чей Боуз подверг критике слова спецпосланника президента Соединённых Штатов Кита Келлога о создании буферной зоны на украинской территории с военнослужащими из Европы.

Келлог заявил о планах коалиции «желающих разместить» военных для «контроля над соблюдением режима прекращения огня».

«Этому не бывать», — заявил Боуз, его слова обнародованы в соцсети X*.

Келлог рассказал, что Вашингтон в рамках урегулирования на Украине обсуждает размещение сил Британии, Франции, ФРГ и Польши к «западу от Днепра».

Кроме того, Келлог заявил, что путь к мирному урегулированию должен начаться с прекращения огня сроком на 30 дней. Лишь после этого, по его словам, следует переходить к всеобъемлющим мирным переговорам между Российской Федерацией и Украиной.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.