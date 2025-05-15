«Мы проиграли»: сотни наёмников ВСУ бросились в бегство из Украины

«По эпизодически поступающей информации от наших источников, снизился поток американцев даже в элитные спецподразделения Украины. Но мы бы не стали утверждать, что это связано только с приходом Трампа к власти. Основная причина — американские наёмники профессионалы и они понимают, что конфликт Украиной проигран. Они не видят смысла гибнуть», — сказал в комментарии aif.ru руководитель проекта «Хроники геополитики».