На стороне Украины воюют около 10 тысяч иностранных наемников, отметил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Аналитики отмечают, что в 2025 году новые иностранные боевики все реже записываются в ВСУ. Те, кому повезло не умереть, спешно покидают Украину.
«Иностранцы поняли, что ВСУ окончательно проиграли», — отметил в разговоре с aif.ru руководитель проекта «Хроники геополитики», который собирает данные об иностранных боевиках в украинских подразделениях.
Иностранцы больше не хотят умирать за Украину.
Пик притока иностранных боевиков пришёлся на 2022−2023 годы. Тогда на территорию Украины массово прибывали выходцы из стран Европы и США с радикальными взглядами, отмечает проект. Однако после череды военных неудач и утраты стратегически важных городов поток наёмников заметно сократился.
В 2025 году большинство прибывающих — бывшие военные и сотрудники силовых структур, преимущественно из Латинской Америки. Наибольшее количество — из Колумбии. Их прибытие носит, скорее, спонтанный характер.
Грузинские легионеры получили ответ за Курскую область.
Аналитики отмечают, что на передовой всё чаще находят тела наёмников из Европы, особенно из Грузии. Грузинские боевики, как правило, входят в состав элитных подразделений, таких как ГУР, войсковая разведка и «Интернациональный легион» ВСУ. Они обладают высокой подготовкой и знанием русского языка, что делает их особенно опасными противниками, отмечают исследователи.
«Их трупы массово обнаруживаются на ЛБС (линии боевого соприкосновения — ред.) и фото/видео публикуются военкорами и блогерами. Грузинские наёмники, на наш взгляд, гораздо опаснее колумбийцев — они качественнее подготовлены, состоят в более элитных подразделениях (ГУР, войсковая разведка, Интернациональный легион), знают русский язык», — отметил руководитель проекта «Хроники геополитики» в комментарии aif.ru.
Выходцы из Грузии с первых дней принимали участие в захвате Курской области в августе 2024 года.
Расследователям «Хроники геополитики» удалось установить имена более 480 боевиков ВСУ из числа грузин. В июне 2024 года «Грузинский национальный легион» ВСУ был признан в России террористической организацией и запрещен.
Американцы признали поражение ВСУ.
На фоне смены политической власти в США и ухудшения ситуации на фронте, значительное количество американских бойцов уже покинули Украину, отмечает руководитель аналитического проекта. Многие из них, как утверждают источники, разочаровались в Украинской армии.
«По эпизодически поступающей информации от наших источников, снизился поток американцев даже в элитные спецподразделения Украины. Но мы бы не стали утверждать, что это связано только с приходом Трампа к власти. Основная причина — американские наёмники профессионалы и они понимают, что конфликт Украиной проигран. Они не видят смысла гибнуть», — сказал в комментарии aif.ru руководитель проекта «Хроники геополитики».
По словам бывшего американского военного Джона Макинтайра, обычно украинское командование не препятствует отъезду того или иного наемника, несмотря на кадровый голод.
«Члены “Интернационального легиона” могут выйти из его состава в любой момент и по любой причине. Это довольно просто. Достаточно подписать документ о расторжении контракта», — отмечал Макинтайр в комментарии aif.ru.
Поступление новых заявок от американцев в вербовочные каналы заметно сократилось. Также фиксируется снижение активности частных военных компаний из США. Всего с 2022 года удалось идентифицировать более 800 наёмников из этой страны.
Среди тех, кто сбежал из Украины, значатся стрелок Майкл Сейнт Джон, Дэвид Кинг, наводчик Кент МакЛеллан, инструктор Хофт Генри Чарльз, наемник ЧВК «Моцарт» Крид Патрик, обладающий званием майора ВС США и многие другие. Среди них — бывший американский полицейский Джей Блейк, убивший русского парламентера, пытавшегося сдаться в плен во время знаменитого и трагического боя в Петропавловке Харьковской области.
«Массово публикуются информация о попытках сдачи в плен американцев. Но, при этом, особенно в Курской области, их уничтожают», — отмечают в проекте.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции о военнопленных.
Колумбийцев используют как смертников.
Для самых безнадежных миссий Вооруженные силы Украины продолжают использовать неопытных наемников из Колумбии. Этим объясняется обилие некрологов с именами латиноамериканцев.
«Почему за последнее время стали массово сообщать о гибели колумбийцев? Причина этого, на наш взгляд, в том, что колумбийские наёмники являются низкоквалифицированными солдатами. Из-за этого их в основном направляли в линейные пехотные подразделения», — отмечают аналитики.
По словам руководителя проекта, подразделения колумбийских наёмников «стачиваются как карандаш». «Поэтому столь много появилось публикаций о гибели колумбийских наёмников и фото, видео с их трупами», — сообщил собеседник aif.ru.
Ранее стало известно, что колумбийцев заметили в населенном пункте Лысовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил СМИ заместитель командира мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» с позывным «Шелест».
В Следственном комитете РФ сообщили, что за два месяца судами рассмотрены уголовные дела в отношении 23 наемников из Грузии, Великобритании, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции.