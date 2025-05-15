С погибшим на спецоперации рядовым простятся в Пермском крае

Жители Пермского края 15 мая простятся с погибшим на специальной военной операции рядовым Константином Наборщиковым, сообщает администрация Нытвенского округа.
Константин Наборщиков, родившийся 7 июня 1989 года, погиб 6 января 2025 года при исполнении воинского долга.
Траурная церемония прощания с бойцом состоится в 10:00 в доме досуга посёлка Новоильинский, расположенного на улице Первомайской, 36. Гражданская панихида начнётся в 11:00.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — написали в пресс-службе муниципалитета.
Помощь семье погибшего военнослужащего оказывается в полном объёме.
Напомним, 13 мая в Прикамье простились с 34-летним бойцом Евгением Пустоваловым.