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С погибшим на спецоперации рядовым простятся в Пермском крае

Ему было 36 лет.

Источник: Соцсети

Жители Пермского края 15 мая простятся с погибшим на специальной военной операции рядовым Константином Наборщиковым, сообщает администрация Нытвенского округа.

Константин Наборщиков, родившийся 7 июня 1989 года, погиб 6 января 2025 года при исполнении воинского долга.

Траурная церемония прощания с бойцом состоится в 10:00 в доме досуга посёлка Новоильинский, расположенного на улице Первомайской, 36. Гражданская панихида начнётся в 11:00.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — написали в пресс-службе муниципалитета.

Помощь семье погибшего военнослужащего оказывается в полном объёме.

Напомним, 13 мая в Прикамье простились с 34-летним бойцом Евгением Пустоваловым.