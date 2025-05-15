В районе Погребков, Мартыновки и хутора Бердин остались «посадки смерти» с трупами боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал aif.ru военный волонтер Роман Алехин.
«Знаю как минимум, о трех местах, где это такое есть точно в Курской области: в районе Погребков, Бердина, Мартыновки. Думаю, что и в Гуево, и в Горнале очень много таких мест», — отметил он.
Как подчеркнул военный волонтер, Курская область стала капканом для подразделений ВСУ, которые зашли на российскую территорию.
«То есть сюда зайти можно, отсюда выйти уже практически никому не удалось. Соответственно, таких “посадок” очень много… Наверное, каждая лесополоса завалена трупами украинских бойцов», — добавил он.
Ранее военный журналист Кости Хейсканен, побывавший в окрестностях Суджи Курской области рассказал о свиньях-людоедах, которые «пожирают убитых ВСУшников».