Понимает позицию Путина: на Западе объяснили, как видит Уиткофф урегулирование конфликта на Украине

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф оказался единственным западным переговорщиком, способным понять позицию Владимира Путина по украинскому кризису. Однако его опыта может не хватить для разрешения конфликта.
Об этом заявил заслуженный профессор истории и сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета Яков Рабкин в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что российско-американские отношения слишком сложны, и одной дипломатии Уиткоффа недостаточно. Кроме того, у спецпредставителя нет политического опыта — ранее он работал в сфере недвижимости.
Рабкин допустил, что Уиткофф может сблизить позиции Путина и Трампа, но это не гарантирует улучшения отношений между Россией и США, а тем более — разрешения украинского кризиса.
«Опыт в недвижимости не всегда применим: речь не о торге, а о стратегических и экзистенциальных вопросах», — указал профессор.
При этом Рабкин подчеркнул, что приоритеты Уиткоффа выходят за рамки Украины. Его главная задача — нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном, и он не хочет ставить их в зависимость от украинского вопроса.
Накануне Уиткофф обозначил ключевое условие для заключения мирной сделки по Украине. Американский политик подчеркнул, что без одобрения лидера России Владимира Путина добиться перемирия не удастся.