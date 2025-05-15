Понимает позицию Путина: на Западе объяснили, как видит Уиткофф урегулирование конфликта на Украине

Об этом заявил заслуженный профессор истории и сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета Яков Рабкин в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что российско-американские отношения слишком сложны, и одной дипломатии Уиткоффа недостаточно. Кроме того, у спецпредставителя нет политического опыта — ранее он работал в сфере недвижимости.