ВСУ программируют свои FPV-дроны на исполнение марша из «Звездных войн»

Украинские формирования программируют свои FPV-дроны на исполнение перед взлетом «Имперского марша» из серии американских кинофильмов «Звездные войны», сообщает РИА Новости.
По данным журналистов, это стало известно после захвата нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военнослужащими российской группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Бойцы ВС РФ подключили трофейные дроны к источникам питания, после чего устройства начали проигрывать указанную мелодию.
Фанаты «Звездных войн» называют эту композицию «темой темной стороны».
«Как говорится, выбор музыкальной темы противником говорит сам за себя», — сказал один из российских военнослужащих, который изучал захваченный БПЛА.
Напомним, в ноябре стало известно, что бойцы одного из штурмовых подразделений ВС РФ используют музыкальные дроны для психологического воздействия на украинские подразделения в зоне спецоперации. Российские военные настраивают аппараты на проигрывание песен артиста SHAMAN и гимна России. Мелодии заставляют украинских боевиков открывать стрельбу по БПЛА, что раскрывает их позиции для ударов со стороны Вооружённых сил РФ.