Напомним, в ноябре стало известно, что бойцы одного из штурмовых подразделений ВС РФ используют музыкальные дроны для психологического воздействия на украинские подразделения в зоне спецоперации. Российские военные настраивают аппараты на проигрывание песен артиста SHAMAN и гимна России. Мелодии заставляют украинских боевиков открывать стрельбу по БПЛА, что раскрывает их позиции для ударов со стороны Вооружённых сил РФ.