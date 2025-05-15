Алаудинов назвал причину гибели большинства пленных боевиков ВСУ

«Наверное, вывести каждого пленного с передовых позиций, это всегда был риск для наших ребят. Мы можем сказать, что самих пленных-то, их было намного больше. То есть их, наверное, было бы в разы больше, если бы украинские формирования всегда не ставили целью уничтожить именно тех бойцов, которые вообще хотели или сдались в плен. То есть, взять в плен украинских бойцов было, наверное, не столь тяжело, как их непосредственно вывести с передовой в наш тыл. Потому что большая часть тех бойцов, которые сдались, они были убиты своими же собратьями», — рассказал Алаудинов.