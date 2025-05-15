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Алаудинов назвал причину гибели большинства пленных боевиков ВСУ

БЕЛГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Большая часть сдавшихся в плен РФ военнослужащих ВСУ погибли от атак сослуживцев во время эвакуации с линии фронта российскими бойцами, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Наверное, вывести каждого пленного с передовых позиций, это всегда был риск для наших ребят. Мы можем сказать, что самих пленных-то, их было намного больше. То есть их, наверное, было бы в разы больше, если бы украинские формирования всегда не ставили целью уничтожить именно тех бойцов, которые вообще хотели или сдались в плен. То есть, взять в плен украинских бойцов было, наверное, не столь тяжело, как их непосредственно вывести с передовой в наш тыл. Потому что большая часть тех бойцов, которые сдались, они были убиты своими же собратьями», — рассказал Алаудинов.

По его словам, примеров уничтожения взятых в плен групп украинских военнослужащих со стороны их же сослуживцев большое количество.

«Отряд “Каштана” (спецназа “Ахмат” — ред.) взял в плен уже под десяток бойцов ВСУ. Когда они пытались их оттуда (с передовой — ред.) вывезти, противник с применением FPV и артиллерии почти всех их убил. Получается, из них мы сумели тогда вывести только одного бойца. Получается, что украинские формирования вообще, они целью ставят конкретно уничтожение своих бойцов, которые идут в плен», — пояснил Алаудинов.