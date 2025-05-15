Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА над Ростовской областью

Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Ростовской областью. Происшествие случилось в ночь на 15 мая. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Силами и средствами ПВО отражена воздушная атака БПЛА в Новошахтинске. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется, — говорится в сообщении.
По данным министерства обороны РФ, минувшей ночью над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотников самолетного типа. Они были сбиты над территориями Ростовской и Белгородской областей.