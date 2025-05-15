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Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА над Ростовской областью

Над Ростовской областью в ночь на 15 мая сбили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Ростовской областью. Происшествие случилось в ночь на 15 мая. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Силами и средствами ПВО отражена воздушная атака БПЛА в Новошахтинске. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется, — говорится в сообщении.

По данным министерства обороны РФ, минувшей ночью над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотников самолетного типа. Они были сбиты над территориями Ростовской и Белгородской областей.