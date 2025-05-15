В течение двух месяцев военнослужащие Российской Федерации находились в тылу украинских войск на покровском направлении, предоставляя разведывательную информацию о передвижениях противника. Об этом РИА Новости сообщил боец Вооружённых Сил России с позывным «Вайс».
По его словам, перед подразделением была поставлена задача — проникнуть в тыл ВСУ, закрепиться на позиции и предоставлять информацию о всех перемещениях противника.
«Самое главное условие — не выдавать своё присутствие, даже если противник находится в 50 метрах от нас или проходит мимо», — подчеркнул военный.
Он рассказал, что однажды группу атаковали украинские дроны-камикадзе, в результате чего один из бойцов получил ранение в руку, но не покинул позицию. Продовольствие и средства для выживания, включая одежду и медикаменты, доставлялись бойцам с помощью дронов.
«Благодаря работе нашей группы удалось уничтожить большое количество вражеской техники», — добавил «Вайс».
Ранее сообщалось, что более двух десятков украинских диверсантов, переодевшихся бойцами ВС РФ, уничтожены при попытке прорыва на российскую территорию.