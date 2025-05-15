Российские бойцы два месяца провели в тылу ВСУ, передавая данные разведке

Он рассказал, что однажды группу атаковали украинские дроны-камикадзе, в результате чего один из бойцов получил ранение в руку, но не покинул позицию. Продовольствие и средства для выживания, включая одежду и медикаменты, доставлялись бойцам с помощью дронов.