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Российские бойцы два месяца провели в тылу ВСУ, передавая данные разведке

Военные ВС РФ два месяца провели в тылу украинских войск на покровском направлении.

Источник: Аргументы и факты

В течение двух месяцев военнослужащие Российской Федерации находились в тылу украинских войск на покровском направлении, предоставляя разведывательную информацию о передвижениях противника. Об этом РИА Новости сообщил боец Вооружённых Сил России с позывным «Вайс».

По его словам, перед подразделением была поставлена задача — проникнуть в тыл ВСУ, закрепиться на позиции и предоставлять информацию о всех перемещениях противника.

«Самое главное условие — не выдавать своё присутствие, даже если противник находится в 50 метрах от нас или проходит мимо», — подчеркнул военный.

Он рассказал, что однажды группу атаковали украинские дроны-камикадзе, в результате чего один из бойцов получил ранение в руку, но не покинул позицию. Продовольствие и средства для выживания, включая одежду и медикаменты, доставлялись бойцам с помощью дронов.

«Благодаря работе нашей группы удалось уничтожить большое количество вражеской техники», — добавил «Вайс».

Ранее сообщалось, что более двух десятков украинских диверсантов, переодевшихся бойцами ВС РФ, уничтожены при попытке прорыва на российскую территорию.