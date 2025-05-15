Российские бойцы на покровском направлении провели два месяца в тылу Вооруженных сил Украины, передавая разведданные о передвижениях ВСУ. При этом военнослужащие не сделали ни одного выстрела. Об этом РИА Новости сообщил боец 60-го ОМСБ 51-й гвардейской армии с позывным «Вайс».
Задача боевой группы состояла в том, чтобы проникнуть в тыл украинских войск и, не выдавая себя, передавать командованию данные о силах и передвижениях противника.
«В целом, в тылу противника мы находились два месяца», — сказал боец, отметив, что группа при этом выполнила главное условие — ни в коем случае не открывать огонь, даже если противник находится в 50 метрах или атакует дрон.
Командование батальона присылало своим бойцам с помощью беспилотника посылки с водой, едой и средствами для выживания, в том числе одежду и медикаменты.
Накануне российские войска провели масштабную атаку на военные объекты Украины, используя высокоточное оружие большой дальности.
В Минобороны России сообщили также, что 14 мая подразделения российских войск полностью освободили населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Операция по освобождению населённого пункта от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) была проведена решительными и скоординированными действиями группировки войск «Центр».