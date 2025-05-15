В том числе в Ростове: ФСБ задержала 57 администраторов телеграм-каналов, работавших на Киев

«В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора», — говорится в сообщении.
Каналы и чаты распространяли неонацистскую и террористическую идеологию. Следственные органы принимают процессуальные решения.
Напомним, сотрудники ведомства также приняли профилактические меры в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию.
ФСБ совместно с МВД, СК и Росгвардией провела в 81 регионе мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи. В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.