В том числе в Ростове: ФСБ задержала 57 администраторов телеграм-каналов, работавших на Киев

ФСБ совместно с МВД, СК и Росгвардией провела в 81 регионе мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи. В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.