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В том числе в Ростове: ФСБ задержала 57 администраторов телеграм-каналов, работавших на Киев

Ростовская область, 15 мая 2025. DON24.RU. ФСБ задержала 57 администраторов телеграм-каналов, работавших на Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора», — говорится в сообщении.

Каналы и чаты распространяли неонацистскую и террористическую идеологию. Следственные органы принимают процессуальные решения.

Напомним, сотрудники ведомства также приняли профилактические меры в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию.

ФСБ совместно с МВД, СК и Росгвардией провела в 81 регионе мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи. В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.