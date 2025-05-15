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Губернатор НСО призвал глав районов поделиться зарплатой с бойцами СВО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о решении перечислить свою месячную зарплату на приобретение дронов для нужд 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа.

Источник: РИА "Новости"

Это решение стало ответом на обращение женсовета бригады, который инициировал сбор средств для закупки дронов-камикадзе и легких беспилотников, необходимых для выполнения оперативных задач.

Травников также призвал глав муниципалитетов последовать его примеру и выделить часть своих доходов в поддержку военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Ранее аналогичные инициативы уже поддержали сотрудники регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что сбор средств для воинских частей, сформированных в Новосибирской области, будет продолжен. Он отметил, что с начала специальной военной операции регион активно оказывает помощь участникам боевых действий, и адресная поддержка остается важным аспектом этой работы.