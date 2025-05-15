Губернатор НСО призвал глав районов поделиться зарплатой с бойцами СВО

Губернатор подчеркнул, что сбор средств для воинских частей, сформированных в Новосибирской области, будет продолжен. Он отметил, что с начала специальной военной операции регион активно оказывает помощь участникам боевых действий, и адресная поддержка остается важным аспектом этой работы.