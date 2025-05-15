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Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне действий российской «Южной» группировки войск, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Веролюбовка, Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.