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ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Река/ТАСС

«В результате активных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Решительными действиями подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.