«В результате активных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Решительными действиями подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.
ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.