На Урале формируют кадровый резерв из участников СВО

Этап собеседования кандидатов для обучения по программе «Управленческие кадры Урала» завершится 20 мая. Само обучение стартует через два месяца. Это будет не только теория, но и стажировки под руководством действующих госслужащих. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке. Добавим, что многие кандидаты заявляют об идеях разработки новых программ реабилитации участников спецоперации и патриотического воспитания молодёжи.