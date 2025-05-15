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На Урале формируют кадровый резерв из участников СВО

В Свердловской области формируют кадровый резерв из участников СВО. Заявку на прохождение обучающей программы «Управленческие кадры Урала» подали свыше 300 человек. В их числе есть и действующие бойцы СВО. Собеседование проходит в формате видеосвязи.

Источник: Комсомольская правда

— Это компетентные, грамотные, мотивированные люди. Многие занимали руководящие должности, развивали бизнес. Из позиции патриотизма они пошли защищать интересы своей страны. На собеседовании уточняем направление, в котором кандидат хотел бы работать на госслужбе, и смотрим на управленческие качества: коммуникабельность, умение работать в стрессовой ситуации и режиме многозадачности, — рассказывает директор филиала Института развития образования Свердловской области в Нижнем Тагиле и эксперт программы Инна Жижина.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отмечал, что важно оказать всестороннюю поддержку бойцам СВО, в том числе в части их обучения и трудоустройства.

Этап собеседования кандидатов для обучения по программе «Управленческие кадры Урала» завершится 20 мая. Само обучение стартует через два месяца. Это будет не только теория, но и стажировки под руководством действующих госслужащих. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке. Добавим, что многие кандидаты заявляют об идеях разработки новых программ реабилитации участников спецоперации и патриотического воспитания молодёжи.