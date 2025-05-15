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ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий сил «Севера» за сутки

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Атинское, Искрисковщина, Бунякино, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.