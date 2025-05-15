ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действия группировки войск «Восток»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Темировка, Червоное Запорожской области и Березовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.