Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — говорится в сводке российского министерства.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах, отметили в МО РФ.

Помимо этого, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотников самолетного типа, уточнили в Минобороны.