ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — говорится в сводке российского министерства.
Кроме того, были поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах, отметили в МО РФ.
Помимо этого, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотников самолетного типа, уточнили в Минобороны.