ВСУ нанесли удар по храму в Курской области

КУРСК, 15 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли целенаправленный удар по храму Покрова пресвятой Богородицы в курском поселке Теткино, обвалилась крыша, здание выгорело изнутри, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курской епархии.