ВСУ нанесли удар по храму в Курской области

«ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Тёткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась. Ударили целенаправленно», — сообщил собеседник агентства.
Информация о пострадавших уточняется.
КУРСК, 15 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли целенаправленный удар по храму Покрова пресвятой Богородицы в курском поселке Теткино, обвалилась крыша, здание выгорело изнутри, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курской епархии.
«ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Тёткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась. Ударили целенаправленно», — сообщил собеседник агентства.
Информация о пострадавших уточняется.