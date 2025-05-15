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ВСУ нанесли удар по храму в Курской области

КУРСК, 15 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли целенаправленный удар по храму Покрова пресвятой Богородицы в курском поселке Теткино, обвалилась крыша, здание выгорело изнутри, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курской епархии.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Тёткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась. Ударили целенаправленно», — сообщил собеседник агентства.

Информация о пострадавших уточняется.