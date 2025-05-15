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Главное из брифинга Минобороны 15 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 15 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

В Донецкой Народной Республике военнослужащие группировки «Запад» взяли под контроль село Торское, бойцы группировки «Центр» заняли поселок Новоалександровка.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся в Сумской области

Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады и два штурмовых полка противника в районах шести населенных пунктов Сумской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 165 человек. Также ВС РФ уничтожили танк, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ.

«Запад» нанес удар по ВСУ в Харьковской области и ДНР

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Харьковской области и поселка Райгородок ДНР.

Украинская сторона потеряла порядка 240 человек. Российские бойцы также ликвидировали две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 245 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Группировка «Центр» продвинулась в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.

«Потери противника составили свыше 515 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Востока» продавили оборону ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле ДНР, Темировка, Червоное Запорожской области и Березовое Днепропетровской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. ВС РФ также уничтожили три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

«Днепр» нанес удар ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» атаковали девять бригад противника в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Понятовка Херсонской области.

Уничтожены порядка 75 боевиков, три автомобиля, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

«Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря», — рассказали в Минобороны.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 169 БПЛА самолетного типа.