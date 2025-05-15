ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
В Донецкой Народной Республике военнослужащие группировки «Запад» взяли под контроль село Торское, бойцы группировки «Центр» заняли поселок Новоалександровка.
«Север» продвинулся в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады и два штурмовых полка противника в районах шести населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 165 человек. Также ВС РФ уничтожили танк, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ.
«Запад» нанес удар по ВСУ в Харьковской области и ДНР
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Харьковской области и поселка Райгородок ДНР.
Украинская сторона потеряла порядка 240 человек. Российские бойцы также ликвидировали две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 245 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка «Центр» продвинулась в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.
«Потери противника составили свыше 515 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Востока» продавили оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле ДНР, Темировка, Червоное Запорожской области и Березовое Днепропетровской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. ВС РФ также уничтожили три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.
«Днепр» нанес удар ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» атаковали девять бригад противника в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Понятовка Херсонской области.
Уничтожены порядка 75 боевиков, три автомобиля, артиллерийское орудие и станция РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
«Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря», — рассказали в Минобороны.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- восемь управляемых авиационных бомб JDAM;
- 169 БПЛА самолетного типа.