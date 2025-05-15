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Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Владимиром Котковским

В Руднянском районе Волгоградской области состоится прощание с участником специальной военной операции Владимиром Котковским. Как сообщает V102.RU, об этом сообщили в администрации района.

Житель Волгоградской области погиб 14 января 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации. Ему было 52 года.

Прощание с Владимиром состоится 17 мая.