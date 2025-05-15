Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Владимиром Котковским

Житель Волгоградской области погиб 14 января 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации. Ему было 52 года.
Прощание с Владимиром состоится 17 мая.
В Руднянском районе Волгоградской области состоится прощание с участником специальной военной операции Владимиром Котковским. Как сообщает V102.RU, об этом сообщили в администрации района.
Житель Волгоградской области погиб 14 января 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации. Ему было 52 года.
Прощание с Владимиром состоится 17 мая.