В зоне СВО погиб отец трех сыновей Алмаз Мукминов из Пермского края

В селе Краснояр-I проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО земляка. Мукминов Алмаз Анварович погиб при исполнении воинского долга.
Алмаз Мукминов родился 17 октября 1986 года в деревне Усть-Тунтор Бардымского района. Окончил 11 классов Елпачихинской средней школы, в 2003 году поступил в Пермский финансово-экономический колледж по специальности «Правоведение».
Подписал контракт с Минобороны РФ 11 октября 2024 года для участия в специальной военной операции. В зоне СВО проходил службу сержантом. Погиб 22 декабря 2024 года.
Дома его возвращение с фронта ждали родители, супруга и трое сыновей.
Администрация Бардымского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким земляка.