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Британский наемник ВСУ признал мастерство военных РФ в укреплении позиций

Иностранец заявил, что российские бойцы «очень хорошо обороняются».

Источник: Аргументы и факты

Британский наемник с позывным Сноу, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, признал мастерство российских войск, в частности, по созданию и укреплению позиций.

«Судя по тому, как сражаются россияне они, вероятно, одни из лучших в плане укрепления и создания своих позиций. Они очень хорошо обороняются», — сказал он в интервью Daily Mail.

Сноу подчеркнул, что с бойцами ВС РФ «трудно сражаться».

Ранее исследователи проекта «Хроники геополитики», которые фиксируют число иностранцев в рядах ВСУ, заявили, что американские наемники покидают Украину, признавая, что конфликт проигран.