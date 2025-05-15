Британский наемник с позывным Сноу, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, признал мастерство российских войск, в частности, по созданию и укреплению позиций.
«Судя по тому, как сражаются россияне они, вероятно, одни из лучших в плане укрепления и создания своих позиций. Они очень хорошо обороняются», — сказал он в интервью Daily Mail.
Сноу подчеркнул, что с бойцами ВС РФ «трудно сражаться».
Ранее исследователи проекта «Хроники геополитики», которые фиксируют число иностранцев в рядах ВСУ, заявили, что американские наемники покидают Украину, признавая, что конфликт проигран.