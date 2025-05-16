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Украинские военные атаковали Донецк с применением ударных БПЛА

В разных районах прозвучали около 10 взрывов.

Украинские военные подразделения применили ударные беспилотники для атаки на Будённовский район Донецка, сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины при Администрации Главы и Правительства ДНР.

Согласно данным ведомства, инцидент произошёл около 22:15 — в небе над городом был зафиксирован БПЛА-камикадзе, сопровождавшийся характерным звуком работы двигателя.

В результате атаки в различных районах прозвучало не менее десяти взрывов, что свидетельствует о масштабности удара.

Ранее в результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Вейделевском районе погиб водитель.