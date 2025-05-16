Украинские военные атаковали Донецк с применением ударных БПЛА

Украинские военные подразделения применили ударные беспилотники для атаки на Будённовский район Донецка, сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины при Администрации Главы и Правительства ДНР.
Согласно данным ведомства, инцидент произошёл около 22:15 — в небе над городом был зафиксирован БПЛА-камикадзе, сопровождавшийся характерным звуком работы двигателя.
В результате атаки в различных районах прозвучало не менее десяти взрывов, что свидетельствует о масштабности удара.
Ранее в результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Вейделевском районе погиб водитель.