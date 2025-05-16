Сообщается, что Яремов является командиром взвода 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. Во время незаконного вторжения ВСУ на территорию Курской области он в Глушковском районе запугивал местных жителей и создавал препятствия их эвакуации. Также Яремов стрелял как по российским военным, так и по гражданским и был одним из тех, кто незаконно блокировал поселок Новый Путь.