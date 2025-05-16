Вторгшегося в Курскую область бойца ВСУ Яремова приговорили к 16 годам заключения

Боец ВСУ Дмитрий Яремов приговорен, а 16 годам заключения, его признали виновным в совершении террористического акта на территории Курской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Сообщается, что Яремов является командиром взвода 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. Во время незаконного вторжения ВСУ на территорию Курской области он в Глушковском районе запугивал местных жителей и создавал препятствия их эвакуации. Также Яремов стрелял как по российским военным, так и по гражданским и был одним из тех, кто незаконно блокировал поселок Новый Путь.
Ранее боевика ВСУ приговорили к 21 году тюрьмы за расстрел мирного жителя ЛНР.
Также сообщалось, что четырех боевиков ВСУ приговорили к срокам от 14 до 15 лет за обстрелы Курщины.
Кроме того, суд приговорил британского наемника ВСУ Андерсона к 19 годам тюрьмы.