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Вторгшегося в Курскую область бойца ВСУ Яремова приговорили к 16 годам заключения

Украинский военный приговорен к 16 годам заключения за теракт в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Боец ВСУ Дмитрий Яремов приговорен, а 16 годам заключения, его признали виновным в совершении террористического акта на территории Курской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Сообщается, что Яремов является командиром взвода 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. Во время незаконного вторжения ВСУ на территорию Курской области он в Глушковском районе запугивал местных жителей и создавал препятствия их эвакуации. Также Яремов стрелял как по российским военным, так и по гражданским и был одним из тех, кто незаконно блокировал поселок Новый Путь.

Ранее боевика ВСУ приговорили к 21 году тюрьмы за расстрел мирного жителя ЛНР.

Также сообщалось, что четырех боевиков ВСУ приговорили к срокам от 14 до 15 лет за обстрелы Курщины.

Кроме того, суд приговорил британского наемника ВСУ Андерсона к 19 годам тюрьмы.