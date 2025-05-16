Хуснуллин: на разминирование приграничья Курской области надо больше года

Разминирование приграничных районов Курской области займёт не менее года — такие сроки озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Как отметил чиновник, посетивший регион 6 мая с инспекцией по поручению президента, основная сложность восстановительных работ связана не с масштабами разрушений, а с чрезвычайно высокой плотностью минирования территории. В отличие от новых территорий, где повреждения инфраструктуры более значительны, в Курской области ключевой проблемой стали обширные минные поля, оставленные противником при отступлении.
«Объёмы восстановительных работ здесь относительно невелики, — подчеркнул Хуснуллин. — Наш опыт последних лет позволяет оперативно решать такие задачи. Однако перед началом строительных работ необходимо завершить полное разминирование, которое будет проводиться поэтапно и займёт более года».
Вице-премьер пояснил, что плотность минирования варьируется в зависимости от локации — наибольшие концентрации explosive hazards зафиксированы на участках, где велись активные боевые действия. Противник, пытаясь закрепиться на этих территориях, создал многослойные минные заграждения, что значительно усложняет процесс очистки.
В ходе рабочей поездки Хуснуллин посетил освобождённые населённые пункты Суджу и Большое Солдатское, где лично оценил масштабы предстоящих работ. По его словам, российские специалисты уже разработали поэтапный план разминирования, однако точные сроки завершения работ будут зависеть от конкретных условий на каждом участке.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил Суджу и село Большое Солдатское в Курской области.