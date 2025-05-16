Появились фото мин в виде грибов и бревен, которыми ВСУ взрывают мирных

Украинские военные в зоне боевых действий все чаще применяют мины, замаскированные под какие-либо предметы или даже растения и грибы, чтобы нанести ущерб не только бойцам ВС РФ, но и мирным жителям. Финский журналист Кости Хейсканен, побывавший в курском приграничье и наблюдавший подобные взрывчатые вещества, поделился с aif.ru снимками мин и рассказал об их опасности.