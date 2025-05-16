Появились фото мин в виде грибов и бревен, которыми ВСУ взрывают мирных

Украинские военные в зоне боевых действий все чаще применяют мины, замаскированные под какие-либо предметы или даже растения и грибы, чтобы нанести ущерб не только бойцам ВС РФ, но и мирным жителям. Финский журналист Кости Хейсканен, побывавший в курском приграничье и наблюдавший подобные взрывчатые вещества, поделился с aif.ru снимками мин и рассказал об их опасности.
Мина-гриб.
О минах-поганках жителей Луганской народной республики предупредил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. Боец с позывным Алмаз в беседе с Хейсканеном подтвердил, что подобные взрывные устройства действительно используются ВСУ.
«Инструктор с позывным Алмаз спецназа “Ахмат” мне рассказал, что ВСУ стали использовать очень травмоопасные мины. На фото видно, что они напоминают какую-то поганку серого цвета», — отметил Хейсканен.
Подобные мины особенно часто используются в лесах и лесных зонах. На вид они действительно напоминают обычную поганку.
Сапер с позывным Фет при этом в разговоре с aif.ru отметил, что это не мина, а боевой снаряд дрона с штыревым датчиком цели, который вошел задней частью в землю.
Фет подчеркнул, что этот предмет может быть опаснее противопехотной мины.
«Боец подорвавшийся на чем-то при наступании на мину такого формата получил бы отрыв стопы, а не открытый перелом», — сказал сапер.
Мина-бревно.
ВСУ маскируют мины не только под поганки, но и под бревна. Бойцы «Ахмата» рассказали, что подобные взрывные устройства противник сбрасывает с дронов «Баба Яга».
Мины-ловушки, замаскированные под траву, в курском приграничье обнаружили еще в марте 2025 года.
«Примерно 10 см длиной, обмотаны защитной лентой. Заметить такую мину крайне сложно, особенно, если сбросят ночью», — сказал Хейсканен.
Журналист отметил, что мины-ловушки могут лишить человека как минимум половины ноги, если наступить на нее.
«Естественно, если ребенок наступит, то последствия будут еще хуже. Они более травматичны и опасны, чем ранее используемые “лепестки”», — добавил финский журналист.
Как еще ВСУ маскируют мины.
СМИ писали, что в Судже украинские боевики использовали взрывчатку, замаскированную под шоколадки.
Там же находили мины, изготовленные с использованием 3D-принтеров.
«Иностранные разработчики научились делать мины в виде пакетов или игрушек. Таких мин очень много, они опасны для мирного населения, они противоречат Женевской конвенции. Но для Украины нет никаких границ», — резюмировал Хейсканен.