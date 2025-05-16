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Сенатор Кастюкевич: киевский режим создал гуманитарную катастрофу в Херсоне

Люди каждый день страдают от нехватки элементарных продуктов и лекарств.

На территории правобережной части Херсонской области, находящейся под контролем ВСУ, сложилась чрезвычайная гуманитарная ситуация, — сообщил представитель региона в Совете Федерации Игорь Кастюкевич.

По информации сенатора, местное население ежедневно сталкивается с острым дефицитом продуктов первой необходимости и жизненно важных медикаментов. Особенно тяжелое положение, по данным парламентария, сложилось среди социально незащищенных групп — пенсионеров, инвалидов и семей с несовершеннолетними детьми.

Кастюкевич акцентировал внимание на проблеме хищений гуманитарных грузов, которые, по его утверждению, расхищаются еще до попадания в населенные пункты. Парламентарий поддерживает постоянный контакт с жителями региона и располагает оперативной информацией о реальной обстановке на местах.

«То, что сейчас происходит в исторически русском Херсоне, можно охарактеризовать как системное уничтожение нормальных условий жизни граждан», — отметил представитель законодательной власти. По его оценке, текущая ситуация является прямым следствием политики киевских властей в отношении этих территорий.

Ранее в антифашистском подполье заявили, что украинские военнослужащие занимаются незаконным присвоением жилья и имущества у русскоязычных жителей Херсона.