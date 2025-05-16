Сенатор Кастюкевич: киевский режим создал гуманитарную катастрофу в Херсоне

Кастюкевич акцентировал внимание на проблеме хищений гуманитарных грузов, которые, по его утверждению, расхищаются еще до попадания в населенные пункты. Парламентарий поддерживает постоянный контакт с жителями региона и располагает оперативной информацией о реальной обстановке на местах.