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Хейсканен: ВСУ используют в курском приграничье мины в виде бревен

Мины несут большую опасность для мирного населения, отметил журналист.

Вооруженные силы Украины используют в курском приграничье мины-ловушки в виде бревен, рассказал aif.ru финский журналист Кости Хейсканен, побывавший на границе Курской и Сумской областей.

Военкор предоставил корреспонденту aif.ru фотографии, на которых запечатлены мины в виде поганок и бревен. По его словам, подобные взрывные устройства обнаружили бойцы спецназа «Ахмат».

«Надо сказать, что другие подразделения находили мины ловушки в виде шоколадок, жвачек. Иностранные разработчики научились делать мины в виде пакетов и игрушек. Таких мин очень много, они очень опасны для мирного населения», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что противник сбрасывает мины-поганки и мины-бревна с беспилотников «Баба Яга».