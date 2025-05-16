Хейсканен: ВСУ используют в курском приграничье мины в виде бревен

Вооруженные силы Украины используют в курском приграничье мины-ловушки в виде бревен, рассказал aif.ru финский журналист Кости Хейсканен, побывавший на границе Курской и Сумской областей.
Военкор предоставил корреспонденту aif.ru фотографии, на которых запечатлены мины в виде поганок и бревен. По его словам, подобные взрывные устройства обнаружили бойцы спецназа «Ахмат».
«Надо сказать, что другие подразделения находили мины ловушки в виде шоколадок, жвачек. Иностранные разработчики научились делать мины в виде пакетов и игрушек. Таких мин очень много, они очень опасны для мирного населения», — сказал Хейсканен.
Он добавил, что противник сбрасывает мины-поганки и мины-бревна с беспилотников «Баба Яга».