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РИАН: ВСУ убили миномётным обстрелом трёх сотрудников Кураховской ТЭС

Очевидец Тамаш рассказал, как ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил РИА Новости работник Кураховской ТЭС Валентин Тамаш, до освобождения Курахово российскими войсками в 2024 году украинские военные обстреляли станцию из минометов, в результате чего погибли три сотрудника и четверо получили ранения.

«При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где была бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены», — рассказал Тамаш.

Как уточнил собеседник агентства, украинские военные осуществляли обстрел с позиций, расположенных на территории детского оздоровительного лагеря и вблизи высоковольтных электролиний в Южном микрорайоне.

Напомним, что Курахово было освобождено и взято под контроль России 6 января 2025 года. Данный населенный пункт — наиболее значим в юго-западной зоне Донбасса с точки зрения военно-стратегического значения.