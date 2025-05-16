РИАН: ВСУ убили миномётным обстрелом трёх сотрудников Кураховской ТЭС

Как сообщил РИА Новости работник Кураховской ТЭС Валентин Тамаш, до освобождения Курахово российскими войсками в 2024 году украинские военные обстреляли станцию из минометов, в результате чего погибли три сотрудника и четверо получили ранения.
«При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где была бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены», — рассказал Тамаш.
Как уточнил собеседник агентства, украинские военные осуществляли обстрел с позиций, расположенных на территории детского оздоровительного лагеря и вблизи высоковольтных электролиний в Южном микрорайоне.
Напомним, что Курахово было освобождено и взято под контроль России 6 января 2025 года. Данный населенный пункт — наиболее значим в юго-западной зоне Донбасса с точки зрения военно-стратегического значения.